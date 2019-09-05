В Хмельницкой области сотрудники полиции задержали группу «закладчиков», а также изъяли наркотиков в общей сложности почти на два миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители задержали наркодельцов вчера, 4 сентября во время очередного сбыта наркотиков. Это был 36-летний хмельнитчанин и 25-летний житель Ярмолинецкого района.

Фото: npu.gov.ua

Продажу наркотиков они осуществляли методом «закладок». Заказ принимали через интернет-мессенджер, а оплату клиенты осуществляли с помощью электронного кошелька.

Фото: npu.gov.ua

Полицейские зафиксировали 6 фактов сбыта дельцами наркопродукции. Во время обыска по месту жительства задержанных, правоохранители изъяли более 7 кг марихуаны так называемых элитных сортов, 119 растений конопли, около 1,5 кг прекурсоров, из которого изготавливается амфетамин, а так же 200 грамм уже готового амфетамина, экстази, соли и другие наркотические таблетки. Кроме этого, полиция обнаружила оружие и патроны, а также оборудование для изготовления наркотиков. Все изъятое направлено на экспертизу.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества) УК Украины.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Павлограде правоохранители задержали двух мужчин, распространявших опий и метадон через "закладки". В ходе обыска полиция обнаружила наркотики, готовые к распространению. Общая стоимость изъятых наркотиков составила около 500 тыс. гривен.