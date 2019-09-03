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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Павлограде полиция задержала партию наркотиков стоимостью в 500 тыс. гривен

Распространителями оказались двое жителей Кривого Рога.

В Павлограде сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин, распространявших опий и метадон через "закладки". Об этом сообщает региональное управление полиции.

Фото: Национальная полиция

Подозреваемые - жители Кривого Рога в возрасте 21 и 38 лет. Они арендовали квартиру в одном из домов на ул. Ватутина. Там же в ходе обыска полиция обнаружила наркотики, готовые к распространению. Общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 500 тыс. гривен.

В полиции отмечают, что один из мужчин уже отбывал наказание за совершение тяжкого преступления.

По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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