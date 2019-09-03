Ночью в Хмельницкой области горели зерносклады Староконстантиновского элеватора

Жертв и пострадавших в результате пожара нет, однако оба здания полностью уничтожены.

Сегодня ночью, 3 сентября в Хмельницкой области на территории Староконстантиновского элеватора ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) возник пожар на двух зерноскладах. Об этом сообщает Госслужба по ЧС.

Отмечается, что зерносклады были пустыми, однако в результате пожара оба здания были уничтожены. "Огнем уничтожено 2 пустых зерносклада на площади 1,1 тыс. м кв, спасены три рядом расположенных склада", - сказано в сообщении службы.

Пожар возник в 03.56. В 05.40 подразделения ГСЧС его ликвидировали. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация была создана правительством в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно филиалы ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых.

Напомним, на заброшенном мясокомбинате в Вознесенске Николаевской области спасатели пять суток тушили пожар. По предварительным данным возгорание возникло из-за несанкционированного вырезания металлических конструкций неустановленными лицами.