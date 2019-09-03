Зеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службы
Зеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службы
Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Финалист Лиги Чемпионов-2019 имеет долг в 600 млн фунтов
Финалист Лиги Чемпионов-2019 имеет долг в 600 млн фунтов
В Киеве из-за ДТП затруднено движение через мост Патона
В Киеве из-за ДТП затруднено движение через мост Патона
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
ГлавнаяПолитика

Нападение секретаря Бориспольского горсовета на активиста переквалифицировали

Производство будут вести по статье "хулиганство".

Следователь Бориспольского отдела полиции вынес постановление о переквалификации инцидента с нападением секретаря горсовета Ярослава Годунка на общественного активиста. Об этом сообщает региональное управление полиции.

"В ходе расследования указанного уголовного производства, допроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения и проведения следственных экспериментов, следователь усматривает в действиях мужчины признаки хулиганских действий, в связи с чем вынес постановление о переквалификации производства на преступление, предусмотренное ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Сама драка произошла еще 29 августа, информация об уголовном деле по этому поводу появилась только 2 сентября. Годунок заявил, что не нападал на активиста, а только дал ему пощечину.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский вступил в перепалку с Годунком во время представления нового глав Киевской ОГА, назвал секретаря горсовета разбойником и выгнал его из зала.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также