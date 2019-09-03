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Секретарь горсовета Борисполя, которого Зеленский назвал "разбойником", избил активиста

Полиция готовит Ярославу Годунку подозрение.

Секретарь горсовета Борисполя, которого Зеленский назвал "разбойником", избил активиста

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок 29 августа напал на общественного активиста в здании горсовета.

Об этом полиции стало известно из социальных сетей, информирует пресс-служба ГУНП в Киевской области.

"После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются все необходимые и процессуальные следственные действия с целью документирования обстоятельств совершенного уголовного преступления.

Следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы.

"Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений", - отмечается в сообщении.

По данному факту следователями расследуется уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападавшему.

Напомним, ранее, 10 июля, президент Владимир Зеленский в Борисполе представил нового главу Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна. На официальной встрече обсуждался вопрос функционирования Бориспольской больницы. Между президентом и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком произошла перепалка.

В результате спора Зеленский заявил, что Годунок был осужден за разбой с тяжелыми телесными повреждениями. Президент назвал чиновника "разбойником" и выгнал его из зала.

Годунок в ответ вспомнил инаугурационную речь Зеленского и выкрикнул "все мы президенты", на что президент сказал: "Ты точно не президент. Поскольку у президента нет криминала".

"Иди гуляй, господи", - сказал Зеленский, когда Годунок выходил из зала.

В конце встречи президент также пообещал позвонить главе СБУ Ивану Баканову по поводу "этого черта".

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