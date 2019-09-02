ГБР отказалось начать расследование в отношении Портнова по заявлениям Чорновол

Бывший депутат Верховной Рады Татьяна Чорновол заявила, что Государственное бюро расследований отказалось открыть уголовные производства в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Об этом говорится в ее фейсбуке.

"Руководитель ГБР Роман Труба отказался внести в ЕРДР заявления о преступлениях Портнова. Хотя отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается (ч. 4 ст. 214 УПК Украины)", - написала Чорновол.

Заявления касаются "узурпации власти" Портновым и возможных злоупотреблений на государственной должности в интересах коммерческой структуры.

Чорновол отметила, что, несмотря на обещания Трубы открыть уголовные дела и проверить изложенные факты, она получила два отказа.

"При личной встрече Труба оправдывался, что ГБР открыло целый букет политически заказных уголовных дел по заявлениям самого Портнова, так как не могло отказать согласно УПК. Именно этим Труба объяснил возбуждение, например, такого антигосударственного уголовного дела, где называется "преступлением"... контрнаступление ВСУ на Донбассе 2014 года, в результате которого были освобождены 70 процентов территории Донбасса. На этой встрече я сообщила Трубе, что готовлю заявления о преступлениях Портнова. Он мне гарантировал, что возбудит уголовные дела и проверит изложенные факты", - написала Чорновол.

Напомним, Портнов покинул Украину в 2014 году после бегства Виктора Януковича, некоторое время жил в России, затем переехал в Вену. 19 мая этого года вернулся в Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах