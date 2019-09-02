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Омбудсмен РФ Москалькова заявила, что сейчас оформляются документы по обмену пленными

По ее словам, нужно провести ряд юридических процедур.

Омбудсмен РФ Москалькова заявила, что сейчас оформляются документы по обмену пленными
Татьяна Москалькова

Уполномоченная при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в настоящее время оформляются документы для взаимного освобождения удерживаемых лиц между Россией и Украиной. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы студентов в Московском городском педагогическом университете, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой. Нужно провести ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов, другими вопросами, но процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала Москалькова.

Напомним, в последнее время российские и украинские СМИ активно обсуждают тему возможного обмена заключенных между Украиной и Россией. 21 августа российские СМИ также сообщали о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, а в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что политзаключенные Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко перевезены к ним. Также была появилась информация, что Сенцова тоже перевезли в СИЗО Москвы. Адвокат режиссера эту информацию не подтвердил. Однако, мать Сенцова Людмила сообщила, что "Олег впервые за долгое время не позвонил ей", хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца.

28 августа руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского, обвиняемого в госизмене, выпустили из-под стражи под личное обязательство. Позже стало известно, что его освобождение состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского.

29 августа появилась информация, что в Кремле пока не готовы официально сообщать о процессе обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом, но признали, что "контакты на эту тему осуществляются".

Заминка с обменом удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может быть связана с желанием РФ получить свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха. Об этом без указания источников сообщили несколько человек, среди которых главред "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, бывший нардеп Мустафа Найем и основатель международной исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс. 

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