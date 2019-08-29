В Кремле заявили, что пока не готовы официально обсуждать обмен пленными, но "контакты осуществляются"

В Кремле пока не готовы официально сообщать о процессе обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом, но признали, что "контакты на эту тему осуществляются".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим вам. Пока такой готовности у нас нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского запуском процесса обмена.

Он также отметил: "Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего".

Комментируя освобождение Вышинского, Песков сказал: "Я еще раз могу лишь повторить, что мы приветствуем это решение".

При этом он не стал отвечать на вопрос, известно ли в Кремле о переводе украинского политзаключенного Олега Сенцова в Москву. "Нет, не могу (ничего сказать)", - ответил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, в последнее время российские и украинские СМИ активно обсуждают тему возможного обмена заключенных между Украиной и Россией. 21 августа российские СМИ также сообщали о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, а в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что политзаключенные Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко перевезены к ним. Сегодня также появилась информация, что Сенцова тоже перевезли в СИЗО Москвы. Адвокат режиссера эту информацию не подтвердил. Однако, мать Сенцова Людмила сообщила, что "Олег впервые за долгое время не позвонил ей", хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца.

28 августа руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского, обвиняемого в госизмене, выпустили из-под стражи под личное обязательство. Позже стало известно, что его освобождение состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз сообщил, что прибытие удерживаемых в РФ политзаключенных ожидается в эту пятницу, 30 августа.