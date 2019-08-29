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У электронного кабинета налогоплательщика изменился адрес

Старый адрес тоже будет действителен какое-то время.

У электронного кабинета налогоплательщика изменился адрес
Фото: dp.ric.ua

В связи со стартом работы Государственной налоговой службы изменился адрес кабинета налогоплательщика, с помощью которого можно онлайн подавать отчеты о налогах. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

В электронный кабинет налогоплательщика теперь нужно заходить по адресу cabinet.tax.gov.ua.

Несмотря на это, в ГФС отметили, что некоторое время будет действителен и старый адрес электронного кабинета (cabinet.sfs.gov.ua), пока длиться процесс реорганизации ГФС в ГНС.

Напомним, в марте 2019 года Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, которые создаются в рамках разделения ГФС. Это было одним из требований Международного валютного фонда. Этот процесс должен был быть завершен до конца апреля.

21 августа сообщалось, что Кабмин передал новосозданной Государственной налоговой службе функции по реализации налоговой политики и администрированию ЕСВ. 29 августа налоговая служба начала свою работу.

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