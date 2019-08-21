Кабмин завершил создание Налоговой службы

Кабинет министров передал новосозданной Государственной налоговой службе функции по реализации налоговой политики и администрированию ЕСВ.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина по итогам заседания правительства в среду.

Также ГНС получила функции по работе в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства и законодательства по вопросам уплаты единого взноса и по другим вопросам.

"Таким образом, осуществление мероприятий по созданию ГНС и обеспечения осуществления ГНС полномочий и выполнения функций, определенных Положением о Государственной налоговой службе Украины, утвержденным постановлением Кабмина от 6 марта №227, завершено", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Минфине, распоряжение вступает в силу с момента опубликования. Государственная фискальная служба прекратит свое функционирование после того, как завершится процесс формирования Государственной таможенной службы.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы так же эффективно пройдем этап отделения Государственной таможенной службы, после чего обе структуры начнут выполнять свои функции в соответствии с их стратегий, активно привлекать профессиональных людей через прозрачные конкурсы, в результате чего мы получим налоговую и таможню европейского образца", – прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, в марте 2019 года Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, которые создаются в рамках разделения ГФС. Это было одним из требований Международного валютного фонда. Этот процесс должен был быть завершен до конца апреля.

Создание Таможенной службы затянулось из-за судебных разбирательств.