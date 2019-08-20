Гендиректор "1+1" покинул должность в связи с избранием в Раду

Наблюдательный совет "1+1 Медиа" уволил с должности гендиректора группы Александра Ткаченко в связи с его избранием в Верховную Раду.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ткаченко получил звание "почетного президента группы", а должность гендиректора ООО ТРК "Студия 1+1" с 19 августа занял Вячеслав Миенко, который раньше был заместителем Ткаченко по правовым вопросам.

При этом в "1+1 Медиа" появится правление, руководителя которого выберут в конце августа.

Напомним, что Ткаченко прошел в парламент по списку партии "Слуга народа" (№9 в предвыборном списке).