Во время перестрелки в Киеве ранены трое сотрудников "Муниципальной охраны" (обновлено)
Во время перестрелки в Киеве ранены трое сотрудников "Муниципальной охраны" (обновлено)
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
В центре Киева внедорожник влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие (обновлено)
В центре Киева внедорожник влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие (обновлено)
Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района
Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Пятилетка сдерживания. Итоги пяти лет правления митрополита Онуфрия в УПЦ МП
Пятилетка сдерживания. Итоги пяти лет правления митрополита Онуфрия в УПЦ МП
Гройсман предложил бывшего топ-менеджера Новинского на пост главы "Укроборонпрома"
Гройсман предложил бывшего топ-менеджера Новинского на пост главы "Укроборонпрома"
"Слуга народа" с пониманием отнеслась к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки
"Слуга народа" с пониманием отнеслась к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Гендиректор "1+1" покинул должность в связи с избранием в Раду

Ткаченко получил звание "почетного президента группы".

Гендиректор "1+1" покинул должность в связи с избранием в Раду
Александр Ткаченко
Фото: telekritika.ua

Наблюдательный совет "1+1 Медиа" уволил с должности гендиректора группы Александра Ткаченко в связи с его избранием в Верховную Раду.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ткаченко получил звание "почетного президента группы", а должность гендиректора ООО ТРК "Студия 1+1" с 19 августа занял Вячеслав Миенко, который раньше был заместителем Ткаченко по правовым вопросам.

При этом в "1+1 Медиа" появится правление, руководителя которого выберут в конце августа.

Напомним, что Ткаченко прошел в парламент по списку партии "Слуга народа" (№9 в предвыборном списке).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также