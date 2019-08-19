Производство о банкротстве "Центрэнерго" длилось 15 лет.

Хозяйственный суд города Киева закрыл дело о банкротстве ПАО "Центрэнерго", удовлетворив ходатайство Фонда государственного имущества.

Такое решение было принято сегодня, 19 августа, сообщил глава ФГИ Виталий Трубаров.

"«Центрэнерго» подлежит приватизации и Фонд делает все для его успешной продажи", - написал Трубаров в фейсбуке, обнародовав копию определения суда.

Фото: facebook.com/Віталій Трубаров

Глава ФГИ выразил надежду, что вскоре также будет снято обеспечение по иску ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева, которым ФГИ запрещено осуществлять любые действия по приватизации "Центрэнерго".

Стали известны претенденты на приватизацию "Центрэнерго"

Напомним, производство о банкротстве "Центрэнерго" было открыто в феврале 2004 года и длилось 15 лет.

В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.

78,289% акций компаний принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.