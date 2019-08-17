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Западные партнеры поддержали НБУ в конфликте с набсоветом Ощадбанка

Ситуация с Пышным потребовала вмешательства МВФ, ЕБРР и ВБ.

Западные партнеры поддержали НБУ в конфликте с набсоветом Ощадбанка
Фото: Сергей Нужненко

Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд заняли сторону Национального банка Украины в конфликте с набсоветом Ощадного банка.

Об этом говорится в их совместном заявлении.

16 августа НБУ дисквалифицировал пятерых членов набсовета Ощадбанка во главе с Шевки Аджунером, бывшим главой представительства ЕБРР в Украине, из-за продления контракта с главой правления банка Андреем Пышным без конкурса.

Набсовет Ощадбанка в ответ заявил, что "удивлен и смущен" этим решением. "Если наблюдательным советам разрешается работать только в том случае, когда они принимают решение в пользу регуляторов, то реформы не будут иметь результат", - говорится в заявлении на сайте Ощадбанка.

Заявление, где действия НБУ названы "беспрецедентным вызовом реформе корпоративного управления", подписали семь членов Ощадбанка.

Однако в субботу, 17 августа, ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов опубликовал заявление в поддержку НБУ, согласно которому международные партнеры безоговорочно поддерживают действия регулятора.

"Национальный банк Украины утверждает выдвинутые кандидатуры в состав наблюдательных советов банков. Следовательно, обязанность НБУ заключается в проведении тщательной и независимой оценки, которая включает в себя применение профессиональных суждений о наличии квалификационных данных у кандидатов и их соответствия всем требованиям законодательства. Для независимых членов наблюдательных советов упомянутые требования законодательства, изложенные в статье 7, также включают в себя жесткие стандарты независимости и отсутствия конфликта интересов", - говорится в заявлении.

Напомним, Андрей Пышный был назначен главой правления Ощадного банка в 2014 года, до внедрения реформы корпоративного управления в госбанках, который предусматривает конкурсный порядок назначения главы правления.

Однако в августе 2019 года стало известно, что наблюдательный совет без проведения конкурса решил продолжить контракт с Пышным еще на пять лет.

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