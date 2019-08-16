Стены Офиса президента Владимира Зеленского украсили картинами молодых художников из коллекции Музея истории Киева.

Об этом сообщила замдиректора музея Татьяна Костенко в фейсбуке.

По ее словам, Зеленский лично отбирал картины из коллекции музея.

"Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением картин современных, в основном, молодых художников из коллекции Музея истории Киева для представления их в Офисе президента Украины. Руководству страны будут создавать атмосферу и поднимут настроение работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексей Аполлонова, Анастасии Крайневойа и Алексея Кондакова", - написала она.

Фото: facebook.com/tatyana.kostenko.71

Фото: facebook.com/tatyana.kostenko.71

Фото: facebook.com/tatyana.kostenko.71

Фото: facebook.com/tatyana.kostenko.71

Напомним, ранее Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь".