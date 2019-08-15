Представитель Зеленского обвинил Насалика в попытке отдать блок ХАЭС в частные руки

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что министр энергетики Игорь Насалик хочет перевести энергоблока №2 Хмельницкой АЭС на работу в энергосистему Польши через частную структуру.

"Поскольку приватизация атомных блоков запрещена, то это все оформлено в проект государственно-частного партнерства с красивым названием "Энергетический мост Украина-ЕС", - говорится в фейсбуке Геруса.

По данным Геруса, Насалик подписал соответствующий приказ 9 августа.

"Простыми словами, это запуск линии электропередач Хмельницкий - Жешув (Польша) и отдача продажи э/э с блока №2 ХАЭС в управление частных структур - и продавать эту электроэнергию в Польшу", - заявил Герус.

По его словам, Насалик пытается провести схему для вывода атомного блока с низкой себестоимостью из энергосистемы Украины и продавать электроэнергию на экспорт через частные структуры. "Я призываю министра Насалика отменить свой приказ, не обманывать правительство и украинцев и не ставить узкие частные коммерческие интересы выше, чем государственные интересы", - заявил Герус.

Он пообещал, что такого "Энергетического моста" не будет. "Если какой-то бизнес хочет продавать э/э в Европу, то не стоит паразитировать на государственных объектах, а следует сначала построить новый объект генерации, а потом из него экспортировать электроэнергию - именно в такой последовательности", - заявил Герус.

Вопрос блока №2 ХАЭС поднимался накануне на заседании правительства. Насалик заявил на нем, что ничего не подписывал, потому что был в отпуске. "Но если Андрей Михайлович не знает об энергетическом мосте, который, возможно, будет реализовываться через полтора-два года и именно тогда будет переключен хмельницкий блок со строительством энергомоста на Европу и интеграцией Украины в ЕС, то у меня просто нет темы для разговора", - сказал он.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западных областях Украины.

Летом 2018 года Кабмин утвердил ТЭО еще двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Ориентировочная продолжительность строительства - 7 лет.