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Снижение цены газа для Луганской ТЭС было единственным выходом, - ОГА

Для возобновления поставок угля на ТЭС необходимо строить железную дорогу.

Снижение цены газа для Луганской ТЭС было единственным выходом, - ОГА
Фото: Макс Левин

Благодаря принятию Кабинетом министров решения о специальной цене газа для Луганской ТЭС, в области не будет веерных отключений.

Об этом заявил директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай, передают "Українські новини".

"Мы были инициаторами перед премьером принятия этого постановления из-за чрезвычайной ситуации – перехода ТЭС с угля на газ. Это необходимо, чтобы область осталась с электроэнергией, чтобы не было веерных отключений, потому что в случае ее остановки у нас более чем 50% - дефицит мощности. Это жизненно важное решение было принято", - отметил он.

По его словам, сложная ситуация возникла из-за невозможности поставлять уголь станции по железной дороге (РФ заблокировала поставки угля на станцию). Для возобновления поставок угля на ТЭС необходимо строить железную дорогу.

"Вопрос строительства железной дороги связан с поставками угля. Это грузоперевозки, возможность пустить поставки угля на эту станцию. Потому что сегодня единственный путь - через РФ, со стороны Ростовской области. Это вопрос логистики, о котором еще в 2015 году говорили, соединить две ветки железнодорожные - одна из Станицы Луганской в сторону РФ, второй - Попасная-Купянск, между ними нет сообщения, они разъеденены, это стратегический вопрос, дорогу нужно строить. Тогда можно будет поставлять на станцию уголь", - рассказал Сурай.

Директор департамента ЖКХ Луганской ОГА считает, что без снижения цены в области были бы проблемы с энергоснабжением.

"Решение о цене газа - очень важное. В конце августа у ТЭС есть платежи НАК "Нафтогаз Украины", а тот объем финансовых средств, которые она зарабатывает при продаже электроэнергии по максимальному тарифу, его недостаточно, был бы небаланс в платежах, "Нафтогаз" лишал бы номинаций, просто перекрыли бы газ, и область бы обесточили", - пояснил Сурай.

Напомним, 14 августа Кабинет министров принял решение о снижении стоимости газа для Луганской ТЭС из-за чрезвычайной ситуации.

Луганская ТЭС, которая входит в ДТЭК Рината Ахметова, может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.

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