​"Нафтогаз" рассчитывает взыскать долг с "Газпрома" в течение 2020 года

"Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму — около 3 млрд долл."

"Нафтогаз Украины" рассчитывает взыскать долг "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража в течение 2020 года.

Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы ожидаем, что ближе к середине 2020 года начнется принудительное взыскание долга — активы в Голландии начнут продаваться. Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму — около 3 млрд долл. Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года", - сказал Витренко.

По его словам, сумма активов "Газпрома", арестованных в Великобритании и Нидерландах, значительно превышает сумму долга перед "Нафтогазом".

"У нас пока нет разрешения на реализацию этих активов в рамках процедуры принудительного взыскания долга. Так работает законодательство стран. Вы можете активы заморозить, но для их реализации необходимо отдельное решение суда. В Англии законодательство построено так, что если замороженные активы соизмеримы с суммой долга, то суды ждут решения апелляции. В Голландии можно реализовывать активы до решения апелляции, но там "Газпром" использовал все правды и неправды: заявил, что они не получали уведомление о начале процесса. В результате процесс затянулся и слушания по нему будут только в декабре", - рассказал Витренко.

"В Люксембурге и Швейцарии есть определенные ограничительные меры, но их нельзя назвать арестами. Смысл в том, что в этих странах нет активов "Газпрома", которые можно было бы заморозить, но если такие активы там появятся, то они будут заморожены. Почему была новость о том, что "Газпром" отложил выпуск новых облигаций через люксембургскую компанию, как они делали до этого? Потому что если бы они выпустили эти облигации, и деньги поступили в Люксембурге на счет компании, которая принадлежит "Газпрому", то эти деньги могли бы быть заморожены", - сказал он.

Напомним, ро итогам двух арбитражных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа российская компания обязан выплатить $2,56 млрд.

"Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения, что не останавливает его выполнения.