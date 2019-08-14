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Госстат оценил рост ВВП во втором квартале в 4,6%

По сравнению с 1-м кварталом 2018 года ВВП увеличился на 1,6%.

Госстат оценил рост ВВП во втором квартале в 4,6%

В апреле-июне 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с 1-м кварталом 2018 года ВВП увеличился на 1,6% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.

Как сообщалось, в январе-марте 2019 года реальный ВВП увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 807,755 млрд гривен (в фактических ценах).

В 2018 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 3,3% по сравнению с 2017 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 3 558,706 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

В апреле 2018 года Кабинет Министров утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы. Документ предусматривает рост ВВП на 3,6% в 2019 году, инфляцию - 6,5%, рост цен производителей на 7,2%, а курс гривны - 30,5 UAH/USD.

Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП в 2019 году до 3%.

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