Экономика Германии оказалась на грани рецессии

Внутренний валовый продукт Германии за период с апреля по июнь 2019 года уменьшился на 0,1% по сравнению с первым кварталом года.
Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.
Если спад экономики продолжится и в следующие три месяца, немецкая экономика впервые за шесть лет войдет в рецессию.
В первом квартале 2019 года в Германии был зафиксирован рост ВВП на 0,4%.
Понижение показателей обусловлено результатом внешнеэкономической деятельности, отмечают эксперты. В частности, объемы экспорта немецкой продукции по сравнению с предыдущим кварталом уменьшились сильнее, чем объемы импорта.
По данным Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), на ВВП страны сказываются последствия замедления роста мировой экономики. После удачного начала года немецкие предприятия оказались в "жестокой конъюнктурной реальности", заявил в среду глава DIHK Мартин Ванслебен.
Экономика Германии - четвертая по величине в мире.