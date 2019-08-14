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Экономика Германии оказалась на грани рецессии

Немецкий ВВП во втором квартале сократился на 0,1%.

Экономика Германии оказалась на грани рецессии
Виробництво електромобілів на так званому "Glaeserne Manufaktur" ("Прозорий завод") у Дрездені, Німеччина, 25 квітня 2017.
Фото: EPA/UPG

Внутренний валовый продукт Германии за период с апреля по июнь 2019 года уменьшился на 0,1% по сравнению с первым кварталом года.

Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.

Если спад экономики продолжится и в следующие три месяца, немецкая экономика впервые за шесть лет войдет в рецессию.

В первом квартале 2019 года в Германии был зафиксирован рост ВВП на 0,4%.

Понижение показателей обусловлено результатом внешнеэкономической деятельности, отмечают эксперты. В частности, объемы экспорта немецкой продукции по сравнению с предыдущим кварталом уменьшились сильнее, чем объемы импорта.

По данным Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), на ВВП страны сказываются последствия замедления роста мировой экономики. После удачного начала года немецкие предприятия оказались в "жестокой конъюнктурной реальности", заявил в среду глава DIHK Мартин Ванслебен.

Экономика Германии - четвертая по величине в мире.

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