В Гонконге уже два месяца продолжаются массовые акции протеста.

По данным разведки США Китай стягивает войска к границе с Гонконгом.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перемещает военных к Гонконгу", - написал Трамп в Twitter.

При этом он призвал всех к спокойствию, одновременно выразив удивление тем, что США обвиняют в причастности к ситуации в Гонконге.

"Многие обвиняют меня и США в нынешних проблемах Гонконга. Не могу представить, почему?" - отметил Трамп.

Он называл ситуацию в Гонконге очень сложной и выразил надежду на ее мирное разрешение.

Президент США также распространил сообщение исполнительного директора Iniciativa Liberal Александра Краусса, которое содержит видео с длинной колонной военных грузовиков на городском перекрестке, а также комментарий: "Видео из Шэньчжэня на границе с Гонконгом, вызывающее беспокойство. Случится что-то очень плохое".

Как известно, в Гонконге уже два месяца продолжаются массовые акции протеста. По данным организаторов, в них приняли участие более миллиона человек. Полиция неоднократно применяла силу для разгона демонстрантов.