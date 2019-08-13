По данным разведки США Китай стягивает войска к границе с Гонконгом.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
"Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перемещает военных к Гонконгу", - написал Трамп в Twitter.
При этом он призвал всех к спокойствию, одновременно выразив удивление тем, что США обвиняют в причастности к ситуации в Гонконге.
"Многие обвиняют меня и США в нынешних проблемах Гонконга. Не могу представить, почему?" - отметил Трамп.
Он называл ситуацию в Гонконге очень сложной и выразил надежду на ее мирное разрешение.
Президент США также распространил сообщение исполнительного директора Iniciativa Liberal Александра Краусса, которое содержит видео с длинной колонной военных грузовиков на городском перекрестке, а также комментарий: "Видео из Шэньчжэня на границе с Гонконгом, вызывающее беспокойство. Случится что-то очень плохое".
Disturbing video taken in #Shenzhen just across the boarder with #HongKong. Something extraordinarily bad is about happen. #China #HongKongProtests #Democracy #SaveHongKong pic.twitter.com/Gad5R5HVZL— Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) August 12, 2019
Как известно, в Гонконге уже два месяца продолжаются массовые акции протеста. По данным организаторов, в них приняли участие более миллиона человек. Полиция неоднократно применяла силу для разгона демонстрантов.