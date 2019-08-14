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Трамп заявил о потере 5 млрд долларов за время президентства

Президенту США дорого обходятся адвокаты.

Трамп заявил о потере 5 млрд долларов за время президентства
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп за три года на посту президента обеднел на 5 млрд долларов. Об этом сообщает NBC News.

Большая часть расходов, по словам Трампа, - это гонорары адвокатов, которых ему пришлось снять, чтобы защищать себя в различных судебных делах.

"Президентство стоило мне целого состояния ... Вероятно, это мне стоило от $3 млрд до $5 млрд. Однако, это не имеет значения, когда вы делаете замечательную работу", - сказал Трамп.

Трамп уточнил, что ему дорого обходятся адвокаты, ведь ежедневно на него за что-то подают в суд.

Журналисты отметили, что проверить заявление президента нет возможности, так как он не опубликовал свою налоговую декларацию, а в прошлом часто преувеличивал размеры своего состояния.

Трамп был избран в 2016 году, он заявлял, что намерен пробыть в должности главы государства один срок, но сейчас объявил о начале новой избирательной кампании на выборы 2020 года.

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