Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
Зеленский направится к Макрону одновременно с Путиным, - Бессмертный
Зеленский направится к Макрону одновременно с Путиным, - Бессмертный
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
ГлавнаяМир

Из-за приближения тайфуна в Японии отменены более 250 авиарейсов

Завтра на острове частично остановится и железнодорожное сообщение.

Из-за приближения тайфуна в Японии отменены более 250 авиарейсов
Фото: EPA/UPG

Японские авиакомпании были вынуждены отменить не менее 259 авиарейсов в связи с приближением тайфуна "Кроса", передает агентство Bloomberg.

Изменения в графике затронули 105 внутренних рейсов компании All Nippon Airways и 154 рейса Japan Airlines Corporation. Руководство All Nippon Airways рассматривает возможность отмены и части зарубежных рейсов.

Из-за надвигающейся стихии компания West Japan Railway Co. объявила об остановке движения синкансэнов - скоростных поездов - на участке от Осаки до станции Кокура по соображениям безопасности.

В свою очередь в Kyushu Railway Co. пообещали с четверга сократить количество железнодорожных рейсов, а в Shikoku Railway Co. - отменить их все на четверг.

По данным Японского метеорологического агентства, сейчас порывы ветра тайфуна "Кроса" достигают 100 км/ч. Ожидается, что уже в четверг тайфун принесет дожди в Японию. В ряде районов Японии власти предупредили об угрозе наводнений. У Сикоку ожидают волны до 10 м.

Напомним, в последние недели Япония страдала от небывалой жары: из-за высокой температуры на прошлой неделе были госпитализированы 12 тысяч человек, 23 скончались.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также