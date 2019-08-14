Из-за приближения тайфуна в Японии отменены более 250 авиарейсов

Завтра на острове частично остановится и железнодорожное сообщение.

Японские авиакомпании были вынуждены отменить не менее 259 авиарейсов в связи с приближением тайфуна "Кроса", передает агентство Bloomberg.

Изменения в графике затронули 105 внутренних рейсов компании All Nippon Airways и 154 рейса Japan Airlines Corporation. Руководство All Nippon Airways рассматривает возможность отмены и части зарубежных рейсов.

Из-за надвигающейся стихии компания West Japan Railway Co. объявила об остановке движения синкансэнов - скоростных поездов - на участке от Осаки до станции Кокура по соображениям безопасности.

В свою очередь в Kyushu Railway Co. пообещали с четверга сократить количество железнодорожных рейсов, а в Shikoku Railway Co. - отменить их все на четверг.

По данным Японского метеорологического агентства, сейчас порывы ветра тайфуна "Кроса" достигают 100 км/ч. Ожидается, что уже в четверг тайфун принесет дожди в Японию. В ряде районов Японии власти предупредили об угрозе наводнений. У Сикоку ожидают волны до 10 м.

Напомним, в последние недели Япония страдала от небывалой жары: из-за высокой температуры на прошлой неделе были госпитализированы 12 тысяч человек, 23 скончались.