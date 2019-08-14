Кабмин запустил концессию морпортов "Ольвия" и "Херсон"

Кабинет министров утвердил условия начала концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в фейсбуке.

"Только что правительство одобрило решение об утверждении условий и начала концессии "Ольвии" и Херсонского морпорта! Есть предварительно более двадцати заявок от мощных иностранных и украинских компаний", - написал он.

Порты планируют передать в концессию в рамках пилотных проектов, которые разрабатывались при участии Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации..

Общий объем ожидаемых инвестиций со стороны концессионеров составит 17,3 млрд грн на протяжении 35-летнего срока концессии для "Ольвии" и 1,4 млрд грн за 30 лет концессии херсонского порта. Инвестиции будут направлены на обновление инфраструктуры и развитие портов.

Предполагается, что благодаря концессии в 2030 году объемы перевалки грузов в этих портах в 2030 году будет на 130% больше по сравнению с нынешними.

Напомним, что законопроект о концессии был принят в первом чтении Верховной Радой в апреле 2018 года.

Концессия - является формой государственно-частного партнерства, в рамках которого инвестор на платной основе получает право на строительство объекта или управление им. При этом операционный риск перекладывается на инвестора, ему не гарантируется окупаемость инвестиций или расходов. Доход от пользования идет инвестору.