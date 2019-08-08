Задержка запуска "Северного потока-2" обойдется России в 660 млн евро

Дания - единственная страна, пока не выдавшая разрешение на прокладку газопровода.

Задержка запуска газопровода "Северный поток-2" из-за отсутствия необходимых разрешений Дании может составить до 8 месяцев и обойдется "Газпрому" в дополнительные €660 млн ($740 млн), передает Reuters.

Две нитки газопровода одновременно строятся в водах России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания - единственная страна, пока не выдавшая разрешение на его прокладку.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG подал датским властям заявки на строительство газопровода по двум направлениям, при этом первый запрос поступил в Копенгаген более чем два года назад. Однако в марте Датское энергетическое агентство запросило оценку окружающей среды по третьему варианту прокладки газовой магистрали.

В ответ оператор проекта заявил, что новое требование по третьему варианту является "умышленной попыткой задержать завершение проекта".

Nord Stream 2 в апреле направил агентству письмо, в котором сообщил, что следствием нового требования датских властей уже стали затраты в 100 миллионов евро. Согласно письму, которое получило агентство, работа по третьему варианту прокладки газопровода повлечет за собой задержку запуска проекта на срок до 8 месяцев и дополнительные расходы еще в 560 миллионов евро при плановом бюджете проекта 9,5 миллиарда евро.

"Задержка проекта приведет к значительным финансовым потерям Nord Stream 2", - говорится в письме с просьбой к апелляционной палате Дании по энергетике отменить требование властей о третьем маршруте.

В конце июля Комитет Сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2".

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.