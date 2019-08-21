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США и Румыния выступили против строительства "Северного потока-2"

"Ээнергетическая безопасность - это национальная безопасность".

США и Румыния выступили против строительства "Северного потока-2"
Фото: pikabu.ru

Президенты США и Румынии Дональд Трамп и Клаус Йоханнис подтвердили, что выступают против строительства "Северного потока 2".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"США и Румыния признают, что энергетическая безопасность - это национальная безопасность. Мы подчеркиваем нашу оппозицию "Северному потоку 2" и другим проектам, которые ставят наших союзников и партнеров в энергетическую зависимость от России", - говорится в совместном заявлении, распространенном Белым домом.

Отмечается, что "Румыния располагает ресурсами природного газа, которые потенциально позволяют наращивать благосостояние наших стран и повышать энергетическую безопасность Европы".

США и Румыния договорились рассмотреть вопрос об участии США в улучшении инвестиционного климата в Румынии "в интересах обеих стран".

Стороны также призвали соответствующие отрасли своих стран к тесному сотрудничеству, чтобы "оказать поддержку реализации целей Румынии в области развития гражданской ядерной энергетики", говорится в заявлении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости противодействия "Северному потоку-2".

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