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​Новое руководство грузинского телеканала "Рустави 2" уволило журналиста, который обматерил Путина

Также против журналиста подадут судебный иск.

​Новое руководство грузинского телеканала "Рустави 2" уволило журналиста, который обматерил Путина
Георгий Габуния
Фото: Скриншот видео

Новое руководство грузинского телеканала "Рустави 2" уволило журналиста Георгия Габунию, который обматерил президента России Владимира Путина.

Об этом заявил новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия, сообщила пресс-служба телеканала.

"Уволены с работы продюсер и ведущая аналитических передач Эка Квеситадзе, руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также еще несколько продюсеров и ведущих, в их числе и ведущий Георгий Габуния", - сообщил  Салия.

Отмечается, что Габуния покинет телеканал после того, как вернется из отпуска. Также против него подадут судебный иск за нанесенные телекомпании финансовые убытки.

Напомним, в начале июля телеведущий Габуния в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке. Позже его высказывания осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В тот же день у здания телеканала прошла акция с требованием отставки Габунии и гендиректора телеканала Ники Гварамия. Гендиректор, в свою очередь, уже заявил, что вещание канала только после того, как будет обеспечена безопасность всех его сотрудников. Кроме того, представители телеканала назвали высказывание Габунии "не соответствующим высоким стандартам, установленным нашим каналом", и пообещали, что "регулирующий орган телекомпании обсудит этот вопрос".

18 июля телекомпания "Рустави 2" сменила владельца: ее новым собственником стал бизнесмен Кибар Халваши. Сразу после этого с поста гендиректора телекомпании был уволен Ника Гварамия. В конце июля он заявил о намерении создать свой телеканал.

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