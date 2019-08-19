Грабители спешили в аэропорт - с чемоданами, наполненными награбленными деньгами и драгоценностями.

В Киевской области полицейские в ходе спецоперации задержали троих граждан Грузии, которые подозреваются в ограблении богатой дачи под Борисполем.

Об этом сообщается на сайте полиции.

По словам главы Наполиции области Андрея Небытова, трое задержанных в масках ворвались в один из домов садового кооператива в селе Артемовка. Там они напали на хозяина и его жену, связали их и вынесли из дома ценные вещи, крупную сумму денег, а также угнали автомобиль "Лексус".

Полицейские задержали злоумышленников на трассе Киев-Борисполь, по дороге в аэропорт - с чемоданами, наполненными награбленными деньгами и драгоценностями.

"Грабителями оказались иностранцы 33, 41 и 43-летнего возраста, имеющие вид на жительство в Украине. В этот день они собирались улететь к себе на родину. О задержании проинформировано посольство Грузии. Во время обыска по месту их временного проживания правоохранители обнаружили и изъяли гранаты, пистолеты, автоматы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что угнанный автомобиль найден и возвращен владельцам.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении подозрения иностранцам и избрании им меры пресечения.

Напомним, в июле полиция со стрельбой задержала группу вооруженных бандитов, ограбивших водителя под Киевом.