В воскресенье, 18 августа, в Киеве на Гостомельском шоссе автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб. В результате аварии погибла женщина, еще двое мужчин госпитализированы.
Об этом сообщает "Информатор".
На видео видно, что перед въездом в Гостомель Renault вылетел на полосу встречного движения. Машина в заносе врезалась в столб и после этого улетела в кювет.
Прибывшие на место врачи госпитализировали водителя и мужчину-пассажира. К сожалению, женщина-пассажир скончалась на месте. На вид погибшей около 25-27 лет.
На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.
Напомним, ранее в ДТП во Львовской области погиб 6-летний мальчик, ранены еще пятеро человек.