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В Киеве автомобиль такси Uklon влетел в столб, погибла пассажирка

Еще двое мужчин госпитализированы.

В Киеве автомобиль такси Uklon влетел в столб, погибла пассажирка
Фото: kiev.informator.ua

В воскресенье, 18 августа, в Киеве на Гостомельском шоссе автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб. В результате аварии погибла женщина, еще двое мужчин госпитализированы.

Об этом сообщает "Информатор".

На видео видно, что перед въездом в Гостомель Renault вылетел на полосу встречного движения. Машина в заносе врезалась в столб и после этого улетела в кювет.

Прибывшие на место врачи госпитализировали водителя и мужчину-пассажира. К сожалению, женщина-пассажир скончалась на месте. На вид погибшей около 25-27 лет.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее в ДТП во Львовской области погиб 6-летний мальчик, ранены еще пятеро человек.

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