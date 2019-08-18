Убийца пытался покончить с собой, но не сумел.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

17 августа в Киеве на улице Выборгской мужчина зарезал жену, а потом пытался перерезать горло и себе. Убийцу доставили в больницу для оказания медицинской помощи и задержали.

Об этом говорится на сайте киевской полиции.

Инцидент случился около 21:30 возле детского сада №654, уточняет издание "Информатор".

"Мужчина вышел встретить свою жену, чтобы помириться, так как у них идет процесс развода. Во время разговора между супругами произошел конфликт, во время которого мужчина достал нож и несколько раз ударил пострадавшую в область груди и шеи. От полученных травм женщина умерла на месте", - рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

Задержанный - 45-летний житель Киева, раньше к уголовной ответственности не привлекался. Ему грозит 15 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Его жене было 36 лет.