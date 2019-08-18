В "Буковеле" двое людей упали на землю во время роупджампинга из-за обрыва троса

Пострадавшие госпитализированы с травмами, один из них в реанимации.

В субботу вечером на карпатском курорте "Буковель" двое людей упали на землю во время роупджампинга из-за обрыва головного троса.

Об этом сообщило Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской обладминистрации, пишет местное издание "Курс".

Потерпевшие - жители Львовской области 1998 и 1993 года рождения.

Во время прыжка они упали на пешеходную дорожку и получили травмы. Одного пострадавшего доставили в Яремчанскую центральную районную больницу, второго в тяжелом состоянии отправили в Ивано-Франковск, он находится в реанимации областной клинической больницы.

Пресс-секретарь "Буковеля" Оксана Островская сообщила, что курорт решил приостановить работу аттракциона.

"Курорт предоставил предпринимателю участок для ведения деятельности, поэтому фактически не несет ответственность за работу предпринимателя. И все же несчастный случай произошел именно в ТК «Буковель», поэтому курорт решил временно прекратить работу экстремального аттракциона, на котором произошел несчастный случай и мы инициируем проверку всех имеющихся на курорте экстремальных развлечений, чтобы ни один человек больше не пострадал. На данный момен, представители сервиса сообщили, что трос, который оборвался, имеет сертификат от производителя и был недавно установлен и протестирован. Сейчас ждем экспертизу", - сообщила Островская.

Напомним, в 2017 году в Ворохте погиб 19-летний мужчина, который сорвался с зиплайна.