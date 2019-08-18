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Помощник начальника полиции Запорожской области устроил тройное ДТП в Днепре

Задержанный был пьян.

Фото: news.mspravka.info

Помощник начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области 17 августа устроил тройное ДТП в Днепре.

Об этом сообщил депутат Запорожского облсовета, адвокат Ярослав Гришин в фейсбуке.

Авария произошла в 13:00. Ее виновник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

Фото: news.mspravka.info

"Им оказался помощник начальника ГУНП в Запорожской области майор полиции Филькинштейн, 1973 г. рождения. Проводится проверка. Ранее скандального майора полиции Филькинштейна уже увольняли с должности, но он восстановился через "реформированный суд", - написал депутат.

Он утверждает, что в последнее время этот человек выполнял роль "смотрящего" по Кирилловке. Издание "Наш город" пишет, что Филькинштейн недолго возглавлял полицию Кирилловки.

Избранный депутат Верховной Рады от "Слуги народа" (округ №38) Владислав Бородин в комментариях к посту Гришина написал: "Разберемся. Оформили по [статье] 130 [КУоАП "Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии"], неповиновение, так что ему пизд..."

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