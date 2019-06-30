В Кривом Роге порыв ветра перевернул надувную горку с детьми

29 июня на микрорайоне Восточный в Долгинцевском районе Кривого Рога во время сильного порыва ветра сорвало и понесло надувную горку с детьми. Взрослые, которые были рядом, пытались удержать аттракцион и вытащить детей.

Как сообщает "Первый криворожский", это произошло около 19:30 возле магазина "Varus" на Восточном-2.

Пострадали двое взрослых - мама и бабушка детей, которые находились на батуте. Одну из женщин доставили во вторую городскую больницу. У пятерых детей, которые упали на землю и некоторое время были накрыты батутом, незначительные ушибы и шок.

Напомним, 28 июня на базе отдыха в поселке Старый Салтов возле Харькова из-за порыва ветра на отдыхающих упало дерево. Одна женщина погибла на месте, еще одна скончалась в больнице.