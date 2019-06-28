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ГлавнаяОбществоПроисшествия

На базе отдыха возле Харькова из-за падения дерева погиб человек, еще двое попали в реанимацию

Дерево упало в результате сильного порыва ветра.

На базе отдыха в поселке Старый Салтов возле Харькова произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек, а еще двое были доставлены в реанимацию.

Как сообщает пресс-служба полиции, около 14:00 в результате сильного порыва ветра на них упало дерево.

В результате происшествия 48-летняя женщина погибла на месте, 27-летняя женщина и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжкие повреждения и были срочно госпитализированы в Харькове.

По данному факту начато расследование согласно ст.115 Уголовного кодекса ("убийство") с пометной "несчастный случай".

Напомним, осенью 2018 года Старый Салтов попал в новости, когда на одной из баз отдыха на уборщицу напал медведь.

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