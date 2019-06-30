Судмедэксперты установили вероятную причину смерти ребенка, тело которого нашли в чемодане в Черновцах

Двухлетний мальчик, тело которого нашли в чемодане в Черновцах, умер не от насильственной смерти. Об этом сообщили в Нацполиции.

"Во время судебно-медицинской экспертизы на теле мальчика не обнаружено признаков насильственной смерти. Для установления причин смерти назначены дополнительные исследования", - говорится в сообщении.

Начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский рассказал ТСН, что причиной смерти ребенка могла стать астма.

"Экспертиза показала, что мальчик болел бронхиальной астмой. Легкие были как у взрослого нездорового ребенка. Поэтому, возможно, причиной смерти могло стать неоказание помощи при приступе астмы", - сказал Бачинский.

Правоохранители установили личность матери погибшего мальчика. Ею оказалась Анна Пилявсякая.

По данным полиции, женщина приехала в Черновцы два месяца назад и проживала вместе с сыном в арендованном помещении. Также установлено, что в ночь с 26-го на 27-е июня женщина самостоятельно доставила чемодан с телом сына на место, где его позже нашли прохожие.

"Сотрудники полиции проводят следственные действия с участием родителей Анны Пилявской. На розыск матери ориентирован личный состав полиции Черновицкой области и соседних регионов", - сообщили в полиции.

Напомним, 28 июня в Черновцах прохожие обнаружили чемодан, в котором находилось тело мальчика. Сообщалось, что по данному факту начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.