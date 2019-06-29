С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
​Волкер: предложение России по морякам было ловушкой
​Волкер: предложение России по морякам было ловушкой
Путин назвал условие обмена украинских моряков
Путин назвал условие обмена украинских моряков
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Силовики изъяли на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
Силовики изъяли на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
ПАСЕ на следующей неделе отправит делегацию в Украину
ПАСЕ на следующей неделе отправит делегацию в Украину
ГлавнаяОбществоЖизнь

Количество погибших от падения дерева на базе отдыха возле Харькова выросло до двух

В реанимации умерла 27-летняя женщина.

Количество погибших от падения дерева на базе отдыха возле Харькова выросло до двух
Фото: hk.npu.gov.ua

В харьковской больнице скончалась 27-летняя женщина, пострадавшая в результате падения дерева накануне на территории базы отдыха в поселке Старый Салтов возле Харькова.

Об этом сообщили в Нацполиции области в субботу, 29 июня, передает Интерфакс.

Напомним, вчера из-за порыва ветра на базе отдыха возле Харькова упало дерево и придавило людей. 48-летняя женщина скончалась на месте.

27-летняя женщина и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения и были доставлены в реанимационное отделение больницы в Харькове.

По данному факту начато расследование согласно ст.115 Уголовного кодекса ("убийство") с пометной "несчастный случай".

Напомним, осенью 2018 года Старый Салтов попал в новости, когда на одной из баз отдыха на уборщицу напал медведь.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также