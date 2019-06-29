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ГБР завело дело на полицейских из-за смерти задержанного во время допроса в отделении полиции

По версии правоохранителей, 28-летний задержанный, будучи в наручниках, выхватил у полицейского пистолет и выстрелил в себя.

ГБР завело дело на полицейских из-за смерти задержанного во время допроса в отделении полиции
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции из-за смерти задержанного в отделении полиции в Константиновке. Об этом говорится на сайте ведомства.

Инцидент произошел в четверг, 27 июня в одном из служебных кабинетов Константиновского отделения Нацполиции в Донецкой области.

"28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа, в ходе допроса, будучи одетым в наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался", - говорится в сообщении.

На место прибыли следователи Краматорского теруправления ГБР. 

"Проводится комплекс неотложных следственных действий для выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий работников полиции", - сообщили в ГБР.

Уголовное производство расследуют по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее ГБР завело дело на патрульных полицейских из-за видео в соцсетях.

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