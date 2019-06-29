​78-летний пенсионер совершил тройное убийство в Одессе
​78-летний пенсионер совершил тройное убийство в Одессе
Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Медальный зачет Европейских игр-2019: Украина вернула себе одну позицию
Медальный зачет Европейских игр-2019: Украина вернула себе одну позицию
Тимошенко о Зеленском и Климкине: "Стыдно, больно и крайне опасно для государства"
Тимошенко о Зеленском и Климкине: "Стыдно, больно и крайне опасно для государства"
LA Times посоветовала лететь в Крым с нарушением границы Украины
LA Times посоветовала лететь в Крым с нарушением границы Украины
​Премьер Молдовы обвинила украинскую власть при Порошенко в поддержке коррупционных схем в Приднестровье
​Премьер Молдовы обвинила украинскую власть при Порошенко в поддержке коррупционных схем в Приднестровье
"ЕП": Запад за спиной Украины договорился с Россией о плане "моряки в обмен на ПАСЕ"
"ЕП": Запад за спиной Украины договорился с Россией о плане "моряки в обмен на ПАСЕ"
Климкин: Кто-то в Офисе президента банально попался на российский "дипломатический развод"
Климкин: Кто-то в Офисе президента банально попался на российский "дипломатический развод"
​BBC: третий подозреваемый в отравлении Скрипалей - генерал-майор ГРУ
​BBC: третий подозреваемый в отравлении Скрипалей - генерал-майор ГРУ
ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе произошло 32 обстрела

Потерь среди украинских военных нет.

На Донбассе произошло 32 обстрела
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки, 28 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 16 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил у Широкино, Опытного, Авдеевки, Водяного, Лебединского, в районе населенных пунктов Пески, Талаковка и Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 19 раз возле населенных пунктов Новгородское, Крымское, Новолуганское, Пивденное, Травневое, Золотое-4, Светлодарск, Зайцево, Луганское, Нижнетеплое.

За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям.

По данным разведки, 28 июня трех оккупантов уничтожено, еще трое - ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также