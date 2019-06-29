На Донбассе произошло 32 обстрела

За прошедшие сутки, 28 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 16 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил у Широкино, Опытного, Авдеевки, Водяного, Лебединского, в районе населенных пунктов Пески, Талаковка и Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 19 раз возле населенных пунктов Новгородское, Крымское, Новолуганское, Пивденное, Травневое, Золотое-4, Светлодарск, Зайцево, Луганское, Нижнетеплое.

За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям.

По данным разведки, 28 июня трех оккупантов уничтожено, еще трое - ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм.