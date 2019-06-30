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Четверо иностранцев устроили стрельбу в кафе на Оболони

Один из посетителей получил огнестрельное ранение ноги.

В Киеве из-за конфликта в кафе на Оболони один из участников инцидента получил огнестрельное ранение ноги. Об этом сообщили в Нацполиции столицы в воскресенье.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Заведение, где произошел инцидент, находится на улице Автозаводской.

"Свидетели происшествия сообщили, что в заведении произошел конфликт между мужчинами. Позже к одному из них присоединились его друзья, и словесная перепалка переросла в драку. После этого один из участников ссоры достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента", - говорится в сообщении.

Пострадавший получил ранение ноги, ему вызвали "скорую". Тем временем компания "стрелка" скрылась с места происшествия на автомобиле.

“Оперативный дежурный ввел специальный полицейский план для задержания злоумышленников. Уже через час по улице Андрея Малышко правоохранители остановили похожий по ориентировке автомобиль, в котором находилась компания мужчин и две девушки”, - рассказали в полиции.

"В салоне иномарки полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Все запрещенные предметы направили на проведение экспертиз", - отметили правоохранители.

Злоумышленниками оказались четверо иностранцев. Их задержали. 

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина подстрелил велосипедиста на светофоре. Стрелка задержали.

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