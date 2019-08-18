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В Калуше задержали криминального авторитета

Ему вменяют вымогательство $70 тыс. с местного бизнесмена.

Фото: ssu.gov.ua

Вечером 16 августа в Калуше (Ивано-Франковская область) по подозрению в рэкете задержали криминального авторитета. Ему вменяют вымогательство 70 тысяч долларов у местного бизнесмена.

Об этом сообщили в Национальной полиции и СБУ, которые вместе проводили задержание.

Задержанный - 49-летний житель Калуша, который раньше неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе контрабанду наркотиков и вымогательство.

По данным правоохранительных органов, он искусственно создавал поводы для выбивания несуществующих долгов с предпринимателей. В случае неуплаты денег им угрожали насилием и физической расправой.

Рэкетира задержали на одной из центральных улиц Калуша во время получения им 10 тысяч долларов от предпринимателя. Такую "дань" бизнесмен должен был платить ему в течение семи месяцев.

Фото: ssu.gov.ua

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины - вымогательство.

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