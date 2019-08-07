В Киеве неизвестные ограбили магазин электроники за две минуты

В ночь на 7 августа в Киеве на улице Андрея Малышка группа неизвестных ограбила магазин электроники "Алло".

Об этом сообщил "Информатор".

Ограбление произошло около 04:50 утра.

По словам правоохранителей, злоумышленники вскрыли двери, распилили решетку и проникли в магазин. В момент ограбления внутри никого не было. Спустя две минуты преступники сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

При осмотре выяснилось, что со стеллажей украли более 30 дорогих мобильных устройств.

Точная сумма ущерба и подробности случившегося устанавливаются.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, ранее под Одессой мужчина с обрезом ограбил отделение "Новой почты".