Коломойский: если Россия "уберется восвояси", война закончится за две недели
Коломойский: если Россия "уберется восвояси", война закончится за две недели
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Проигравший выборы кандидат от "ОПЗЖ" Алеша забрал у людей свои подарки
Проигравший выборы кандидат от "ОПЗЖ" Алеша забрал у людей свои подарки
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил трансфер самого дорогого защитника мира
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил трансфер самого дорогого защитника мира
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца года
Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца года
У Зеленского отреагировали на угрозы водоканалов перейти на почасовое водоснабжение
У Зеленского отреагировали на угрозы водоканалов перейти на почасовое водоснабжение
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Зеленский признал срыв перемирия в связи с гибелью военных возле Павлополя
Зеленский признал срыв перемирия в связи с гибелью военных возле Павлополя
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве неизвестные ограбили магазин электроники за две минуты

Грабители проникли в помещение, распилив решетку.

В Киеве неизвестные ограбили магазин электроники за две минуты
Фото: kiev.informator.ua

В ночь на 7 августа в Киеве на улице Андрея Малышка группа неизвестных ограбила магазин электроники "Алло".

Об этом сообщил "Информатор".

Ограбление произошло около 04:50 утра.

По словам правоохранителей, злоумышленники вскрыли двери, распилили решетку и проникли в магазин. В момент ограбления внутри никого не было. Спустя две минуты преступники сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

При осмотре выяснилось, что со стеллажей украли более 30 дорогих мобильных устройств.

Точная сумма ущерба и подробности случившегося устанавливаются.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, ранее под Одессой мужчина с обрезом ограбил отделение "Новой почты".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также