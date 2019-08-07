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За сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Четверо военнослужащих погибли, один ранен.

За сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Один раз боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120-мм. Также открывали огонь по позициям ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов: вблизи Богдановки из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды рядом с Павлополем из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды вблизи Водяного - из стрелкового оружия; вблизи Лебединского из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" украинские позиции были обстреляны три раза: дважды неподалеку Майского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Южного из миномета калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, утром 6 августа российские боевики открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по военным 36-й бригады морской пехоты, которые занимались оборудованием позиций взводно-опорного пункта в Павлополе. В результате обстрела погибли четыре бойца.

Президент Владимир Зеленский признал срыв перемирия, объявленного с 21 июля, и призвал лидеров стран "нормандской четверки" срочно провести саммит для возобновления мирных переговоров.

Ранее представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер направил запрос на встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в конце августа в Москве. Последняя их встреча состоялась в Дубае в конце января прошлого года. На ней стороны также пытались договориться о формате миротворческой миссии для Донбасса, но не достигли никакого результата.

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