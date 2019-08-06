​Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один боец ранен

Ранее также сообщалось о четырех погибших.

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов четверо украинских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, а также один раз в районе ответственности группировки "Север".

Напомним, в результате обстрела пророссийскими боевиками Павлополя, погибли четверо бойцов отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Накануне в зоне ООС один украинский военный получил ранение в результате подрыва на взрывном устройстве.

Президент Владимир Зеленский признал срыв "хлебного перемирия", объявленного с 21 июля. Он призвал лидеров стран-участниц нормандского формата как можно скорее провети саммит для возобновления мирных переговоров.