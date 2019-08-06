Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца года
Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца года
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Зеленский признал срыв перемирия в связи с гибелью военных возле Павлополя
Зеленский признал срыв перемирия в связи с гибелью военных возле Павлополя
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
ГлавнаяОбществоВойна

​Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один боец ранен

Ранее также сообщалось о четырех погибших.

​Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один боец ранен
Фото: EPA/UPG

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов четверо украинских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, а также один раз в районе ответственности группировки "Север".

Напомним, в результате обстрела пророссийскими боевиками Павлополя, погибли четверо бойцов отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Накануне в зоне ООС один украинский военный получил ранение в результате подрыва на взрывном устройстве.

Президент Владимир Зеленский признал срыв "хлебного перемирия", объявленного с 21 июля. Он призвал лидеров стран-участниц нормандского формата как можно скорее провети саммит для возобновления мирных переговоров.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также