На Донбассе получил ранения один военный

В понедельник, 5 августа, вооруженные формирования Российской федерации на Донбассе совершили два обстрела по позициям украинской армии. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы из стрелкового оружия зафиксированы по позициям ООС вблизи населенных пунктов Водяное и Южное.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения, о его состоянии не сообщается.

Украинская армия продолжает придерживаться режима прекращения огня.