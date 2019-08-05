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На Донбассе получил ранения один военный

Украинский военнослужащий подорвался на взрывном устройстве.

На Донбассе получил ранения один военный
Фото: пресс-служба СНБО

В понедельник, 5 августа, вооруженные формирования Российской федерации на Донбассе совершили два обстрела по позициям украинской армии. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы из стрелкового оружия зафиксированы по позициям ООС вблизи населенных пунктов Водяное и Южное.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения, о его состоянии не сообщается.

Украинская армия продолжает придерживаться режима прекращения огня.

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