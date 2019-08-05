Командование ООС поздравило украинцев с пятой годовщиной освобождения Марьинки от боевиков

Командование операции Объединенных сил на Донбассе поздравило украинцев с пятой годовщиной освобождения населенного пункта Марьинка Донецкой области от пророссийских боевиков.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.

Командование напомнило, что ровно пять лет назад, 5 августа 2014 года, украинские военнослужащие освободили Марьинку от террористов.

"Уважаемые жители Марьинки! Пять лет назад, 5 августа, благодаря успешным действиям военнослужащих - участников антитеррористической операции и местного населения был освобожден от вооруженных формирований РФ и ее наемников город Марьинка. Сегодня вы чувствуете себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами родной нашей земли. Наша армия изменилась, стала боеспособной, и мы, военнослужащие Объединенных сил, никогда больше не позволим захватчикам ступать по нашей земле! Вечная память украинским воинам и гражданским, погибшим во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке государства. Слава и честь защитникам, патриотам, волонтерам и всем, кто не жалея усилий защищает родную землю! Слава Украине!" - говорится в поздравлении Командующего ООС Александра Сырского.

Напомним, 5 августа 2014 года объединенные силы добровольческих батальонов "Шахтерск" и "Азов" при поддержке ВСУ взяли под контроль Марьинку и окрестности Донецка.

Ранее, 3 августа, подразделения сил АТО заняли город Ясиноватая, который является важным пунктом железнодорожного сообщения региона.