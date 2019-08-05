За сутки боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них один раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов позиций ВСУ вблизи Верхнеторецка - из миномета калибра 82 мм, дважды в районе н.п. Пески - из стрелкового оружия, два раза окраину Лебединского - из стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток зафиксировано два обстрела. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников рядом с Водяным - из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз из стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ неподалеку Южного.

Напомним, в течение дня воскресенья боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ. Потерь не было. В субботу, 3 августа, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения.