В Одесской области селевой поток убил мужчину и смыл с дороги "Мерседес" с туристами
В Одесской области селевой поток убил мужчину и смыл с дороги "Мерседес" с туристами
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
Скончался шансонье Вилли Токарев
Скончался шансонье Вилли Токарев
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
В США произошла третья за сутки массовая стрельба
В США произошла третья за сутки массовая стрельба
В США произошла вторая за сутки массовая стрельба с погибшими (обновлено)
В США произошла вторая за сутки массовая стрельба с погибшими (обновлено)
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
ГлавнаяОбществоВойна

За сутки боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Украинские военные не пострадали.

За сутки боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За минувшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них один раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов позиций ВСУ вблизи Верхнеторецка - из миномета калибра 82 мм, дважды в районе н.п. Пески - из стрелкового оружия, два раза окраину Лебединского - из стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток зафиксировано два обстрела. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников рядом с Водяным - из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз из стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ неподалеку Южного.

Напомним, в течение дня воскресенья боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ. Потерь не было. В субботу, 3 августа, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также