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С начала дня на Донбассе произошло пять обстрелов, ранен военный

Стрельба велась возле Марьинки, Павлополя, Крымского, Майорска и Пивденного.

С начала дня на Донбассе произошло пять обстрелов, ранен военный
Фото: 24tv.ua

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло пять обстрелов, ранен один украинский военный.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

"В течение суток враг 5 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил вблизи Марьинки и Павлополя.

В районе оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 3 раза - неподалеку Крымского, в окрестностях Майорска и Пивденного.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Напомним, 2 августа на Донбассе было 10 обстрелов, при этом формально сейчас там действует перемирие.

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