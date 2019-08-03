В результате обстрела боевиков на Донбассе ранен военный

В пятницу, 2 августа, боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, вблизи Новоселовки Второй стреляли из ручного противотанкового гранатомета, около Богдановки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в окрестностях Павлополя - из стрелкового оружия.

Также боевики дважды стреляли возле Нижнетеплого из крупнокалиберных пулеметов, в районе населенного пункта Луганское - из автоматической гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, вблизи Светлодарска - из крупнокалиберного пулемета, два раза у Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток боевики два раза обстреляли позиции Объединенных сил у Крымского и Майорска.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Отмечается, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, в четверг, 1 августа, на Донбассе произошло пять обстрелов, один украинский военный получил ранения.