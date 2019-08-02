Посольство США предупредило, что во время августовских праздников в Украине могут активизироваться экстремисты

Посольство США в Киеве предупредило о вероятности, что во время праздников в августе на территории Украины могут активизироваться экстремисты. Об этом сообщается на сайте посольства.

"ИГИЛ и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные периоды для продвижения своей повестки дня и проведения атак. Праздники и предшествующий период могут быть целевыми. В августе – исламский праздник Курбан-байрам (11-12 августа) и День Независимости Украины (24 августа)", - сказано в сообщении на сайте посольства в пятницу.

Также отмечается, что как правило, атаки экстремистов происходят в многолюдных местах, поэтому в этот период "важно быть бдительными и использовать практику осведомленности с ситуацией".

Посольство США призывает граждан избегать демонстраций, следить за новостями в медиа, быть бдительными в туристических местах, а также иметь при себе какой-то идентификационный документ.

Напомним, спецпредставитель США в Украине Курт Волкер сказал, что решение о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы было ошибочным.

В то же время он отметил, возвращение РФ в организацию не означает, что Европа сейчас "перелистывает страницу" и забывает о российской агрессии - наоборот, сейчас растет беспокойство из-за вмешательства РФ в демократические процессы в западноевропейских странах.