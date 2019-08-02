В пятницу, 2 августа, Служба безопасности, Главная военная прокуратура, госпредприятие "Укроборонсервис" и Николаевская таможня обеспечила передачу Министерству обороны зенитно-ракетного комплекса С-125 "Печора", арестованного в Украине по статье "контрабанда".

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

"В ходе следствия установлено, что в период 2007-2010 годов служебные лица ОАО «Рособоронэкспорт» (Российская Федерация), по предварительному сговору с другими лицами, совершили незаконное перемещение через таможенную границу Украины зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора» вместе с 36 зенитными ракетами класса земля-воздух 5В27Д, в полном боевом оснащены, вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением", - отмечается в сообщении.

Вооружение Россия планировала поставить в Эритрею, в отношении которой Совбезом ООН было введено эмбарго.

Фото: gp.gov.ua

"В январе 2019 года, в ходе проведения сотрудниками Главного следственного управления и Департамента контрразведки СБУ указанный комплекс вооружения был обнаружен в одном из складских помещений в городе Николаеве... Указанные 36 зенитных ракет с сопутствующим оборудованием и другим вооружением были изъятые в ходе обыска как предмет контрабанды, признаны вещественными доказательствами и постановлением следственного судьи на них был наложен арест", - сообщили в ГПУ.

Фото: gp.gov.ua

В марте на заседании правительства было принято принято решение передать вооружение Министерству обороны Украины.

"После завершения всех необходимых процессуальных действий, во исполнение решения Кабинета министров, вооружение передается в ВСУ, которые получат на боевое дежурство современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Напомним, в прошлом году в Украине успешно испытали модернизированный ЗРК "Печора". Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.