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Патрули Нацгвардии не будут нарушать права и свободы граждан, - МВД

Военные патрули направят в криминогенные районы и места скопления людей.

Патрули Нацгвардии не будут нарушать права и свободы граждан, - МВД
Фото: Андрей Парубий

В Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на замечания граждан относительно самостоятельного патрулирования улиц военнослужащими Национальной гвардии и озвучиваемыми опасениями, что они будут иметь неограниченные полномочия и нарушать права людей. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МВД.

"В своей деятельности Национальной гвардии Украины руководствуется исключительно Конституцией Украины и законом о Национальной гвардии! Поэтому, гвардейцы никоим образом не будут использованы для ограничения ваших прав и свобод", - заявили в министерстве.

Самостоятельные патрули гвардейцев на улицах "призваны обеспечивать охрану жизни, прав, свобод и законных интересов граждан и государства от преступных и иных противоправных посягательств".

"Патрули гвардейцев будут нести службу в особо криминогенных районах ваших городов и в местах массовых скоплений людей. В случае возникновения ситуации, которая может угрожать вашей жизни и здоровью, гвардейцы обязательно придут вам на помощь", - добавили в МВД.

Напомним, с 1 августа на дежурство по всей территории Украины заступили более 2 тысяч военнослужащих Национальной гвардии, которые в составе 593 патрулей будут самостоятельно выполнять задачи по охране общественного порядка. До этого гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции. Во время патрулирования гвардейцы будут экипироваться спецсредствами и штатным вооружением.

Для нацгвардейцев предусмотрен такой перечень превентивных мер: проверка документов лица; опрос лица; поверхностная проверка и осмотр; остановка транспортного средства; требование покинуть место и ограничение доступа к определенной территории; ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью; проникновение в жилище или другое владение лица. Нацгвардейцы имеют право вести фото-и видеосъемку.

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